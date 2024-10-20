Российские танки вошли в пятёрку лучших боевых машин мира 2024 года

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Журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в топ-5 лучших танков в мире. Об этом говорится в материале издания.
Автор статьи отметил, что танк Т-14 «Армата» имеет уникальные характеристики, позволяющие ему уменьшать уязвимость и повышать безопасность экипажа. В частности, этого удаётся достичь благодаря специальному строению его башни.
Эта беспилотная башня широко разрекламирована. На ней установлена дистанционно управляемая 125-миллиметровая гладкоствольная автоматическая пушка.
Также журнал отметил особенности танка Т-90М «Прорыв». Он обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему быть более эффективным во время боевых действий.
Эта машина была улучшена специалистами с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. Так, основной боевой блок был дополнен принципиально новой башней, которая значительно отличается от серийного боевого модуля. Также у танка появился более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил.
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Эта беспилотная башня широко разрекламирована. На ней установлена дистанционно управляемая 125-миллиметровая гладкоствольная автоматическая пушка.
Также журнал отметил особенности танка Т-90М «Прорыв». Он обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему быть более эффективным во время боевых действий.
Эта машина была улучшена специалистами с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. Так, основной боевой блок был дополнен принципиально новой башней, которая значительно отличается от серийного боевого модуля. Также у танка появился более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил.
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Анастасия Чинкова