Украина временно остановила работу КПП на польской границе

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Автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области.
Известно, что по состоянию на 28 декабря более пяти с половиной тысяч грузовых машин ожидали въезда на территорию Украины со стороны Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В настоящий момент продолжается блокировка дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе на нескольких направлениях.
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Александр Бойцов