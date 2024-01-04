В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение после многочасовой остановки пассажирского состава из-за поломки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск, совершил аварийную остановку в поле под Челябинском. Причиной стала поломка колёсной пары. По состоянию на 14:50 поезд стоял пять часов.
В прокуратуре сообщили, что в 15:43 по московскому времени (местное – 17:43) движение было восстановлено. Причиной инцидента стала неисправность буксового узла колёсной пары вагона грузового состава. Хотя изначально Telegram-канал Baza отмечал, что неполадки возникли в пассажирском поезде.
Отмечается, что в результате происшествия на участке возникла пробка из шести составов, которые в общей сложности перевозили 2 827 человек.
В итоге, поезд Адлер – Нижневартовск простоял в поле девять часов.
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В прокуратуре сообщили, что в 15:43 по московскому времени (местное – 17:43) движение было восстановлено. Причиной инцидента стала неисправность буксового узла колёсной пары вагона грузового состава. Хотя изначально Telegram-канал Baza отмечал, что неполадки возникли в пассажирском поезде.
В итоге, поезд Адлер – Нижневартовск простоял в поле девять часов.
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Анастасия Чинкова