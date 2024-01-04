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В Челябинской области восстановили движение шести застрявших в поле поездов

В Челябинской области восстановили движение на Южно-Уральской железной дороге
04 января 2024, 21:43
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение после многочасовой остановки пассажирского состава из-за поломки. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что поезд, следующий по маршруту Адлер – Нижневартовск, совершил аварийную остановку в поле под Челябинском. Причиной стала поломка колёсной пары. По состоянию на 14:50 поезд стоял пять часов.

В прокуратуре сообщили, что в 15:43 по московскому времени (местное – 17:43) движение было восстановлено. Причиной инцидента стала неисправность буксового узла колёсной пары вагона грузового состава. Хотя изначально Telegram-канал Baza отмечал, что неполадки возникли в пассажирском поезде.


Отмечается, что в результате происшествия на участке возникла пробка из шести составов, которые в общей сложности перевозили 2 827 человек.

В итоге, поезд Адлер – Нижневартовск простоял в поле девять часов.

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#железная дорога
#движение
#происшествия
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Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Рождество
04 января 2024, 20:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На Руси всегда верили, что желания, загаданные в рождественскую ночь, обязательно сбываются. Общественная служба новостей рассказала о традиционных способах правильного загадывания желаний в канун Рождества.
В первую очередь следует учесть несколько условий. Так, загадывать желание в рождественскую ночь необходимо только в темноте, смотря при этом на небо. Также нужно детально представить то, в чём заключается заветная мечта. Как только образ сформировался, необходимо закрыть глаза правой рукой, вновь повторить своё желание и как бы сбросить его с лица в небо, сделав соответствующее движение рукой.

Однако на этом процесс загадывания не заканчивается: важно зажечь красную свечу и ещё раз повторить своё желание.

ОСН приводит несколько советов, благодаря которым шансы на исполнение желания повышаются. Во-первых, важно ответственно отнестись к выбору желания: оно не должно быть несерьёзным и мимолётным. Во-вторых, желание ни в коем случае не должно иметь корыстные цели. И, в-третьих, не стоит сомневаться в своём желании.

Самое подходящее время для загадывания желаний – с полуночи до четырёх часов утра, поскольку именно в это время по преданиям зажглись звёзды в ночь Рождения Христа.

Немаловажно осторожнее относиться к загадыванию желания для близкого человека, поскольку не следует руководить его судьбой.

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#православие
#ночь
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Стало известно, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году
Профессор Зубец: россияне хотят получать 115 тысяч рублей в месяц
04 января 2024, 19:48

Фото: iStock/Fascinadora

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 115 тысяч рублей ежемесячно. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.
Согласно результатам исследований, которые периодически проводит институт, в 2022 году россияне мечтали о зарплате в размере 92 тысяч рублей. В 2023 году этот показатель возрос до порядка 106 тысяч рублей.

Зубец высоко оценил результаты социологического опроса, поскольку они являются хорошим показателем экономической динамики. По его словам, повышение суммы ожидаемой зарплаты говорит о том, что россиянам стало проще находить хорошую работу с высокой зарплатой.

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В Петербурге побит температурный рекорд за всю историю города
04 января 2024, 19:15

Фото: istockphoto/fizkes

Новогодние морозы ударили не только по Москве и центральным регионам, но и по Северо-Западу России. В Санкт-Петербурге 3 января была зафиксирована самая низкая температура за всю историю наблюдений.
Интересно было наблюдать пустынные улицы Северной столицы в дни, когда обычно народ отдавал должное массовым праздничным гуляниям и развлечениям, отмечает «Фонтанка.ру». Показания термометра заставили людей предпочесть домашний отдых прогулкам под жгучим морозом. В области ситуация была ещё серьёзнее — в Тихвине и Белогорке, например, температура достигала минус 35 градусов, а в Винице — минус 36.

Среднесуточная температура в этот день составила минус 22,2 градуса. Этот показатель перекрыл рекорд 2003 года, когда мороз составлял «всего» минус 20,4 градуса. Утешает то, что к 5 января синоптики обещают потепление до минус 15 градусов.

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В Одинцове подвели итоги конкурса на лучшее праздничное оформление рынка
04 января 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На рынке Одинцовское Подворье подвели итоги ежегодного конкурса среди предпринимателей на лучший новогодний костюм и самое красивое торговое место. Об этом рассказал зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый год конкурс собирает множество участников и зрителей. Он уже стал в Одинцове настоящей традицией. Такие события создают атмосферу сказки и привлекают внимание жителей к торговым объектам. Подобные конкурсы проводят во многих муниципалитетах региона – выбирают лучшие предприятия общепита или торговли в разных номинациях. Для победителей обязательно предусмотрены призы», – отметил Мурашов.
По его словам, участники конкурса показали мастерство и творческий подход к созданию новогодних образов. Каждый старался внести «изюминку» в свой костюм и оригинально украсить торговое место.
Ценные подарки победителям конкурса вручили Дед Мороз и Снегурочка.

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#московская область
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Россиянам рассказали, как завести автомобиль в мороз
«Российская газета» посоветовала, как завести автомобиль в мороз
04 января 2024, 17:40

Фото: iStock/Milan Krasula

В период сильных морозов следует внимательнее относится к своему автомобилю. «Российская газета» ​перечислила правила, которые позволят завести машину в холода.
Отмечается, что прежде чем завести двигатель, следует проверить уровень масла в нём, а затем убедиться в достаточности количества антифриза в системе охлаждения.

Также нельзя включать дополнительные электрические нагрузки, такие как обогреватели, фары, радио и другие во время прогрева двигателя. Если последовать этому совету, удастся снизить нагрузку на аккумулятор при начале поездки.

Кроме того, не рекомендуется держать ключ в положении «стартер» дольше 10 секунд. Вместо этого лучше подождать пару секунд и повторить запуск.

Прежде чем начинать движение, нужно позволить двигателю достаточно прогреться – это подготовит масло и другие жидкости внутри авто к полноценной работе.

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#поездки
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В Егорьевске завершили капремонт поликлиники 1980-х годов постройки
04 января 2024, 17:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Егорьевске завершён капитальный ремонт поликлиники №3 Егорьевской центральной районной больницы на Жуковой горе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание было построено в 80-е годы ХХ века. Строительно-монтажные работы начались весной 2022 года. В медучреждении отреставрирован фасад, заменены инженерные коммуникации, проведены общестроительные работы, установлены новые пластиковые окна. Помимо этого, выполнена чистовая отделка внутренних помещений, благоустроена прилегающая территория.

В пресс-службе добавили, что все этапы капремонта сопровождали эксперты подведомственного министерству Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Для проведения строительного контроля они совершили более 160 выездов на объект.

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#подмосковье
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В Серпухове продолжается Рождественская сказка Федерации бокса России
04 января 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

В Серпухове продолжается «Рождественская сказка Федерации бокса России». Об итогах шестого дня праздника «Радио 1» рассказали в пресс-службе Федерации.
Несмотря на морозы новогодняя Ёлка собрала в шестой день проведения огромное количество гостей. Они поделились своими впечатлениями и отметили, что никакие холода им не страшны на таком замечательном мероприятии.

4 января для гостей праздника провели мастер-класс четырёхкратный чемпион России, победитель Европейских игр, обладатель Кубка мира, чемпион мира и Европы Альберт Селимов и бывший чемпион мира WBA и IBF Денис Лебедев.

Селимов отметил, что проведение таких мероприятий позволяет привить молодому поколению любовь к спорту, что в итоге поможет всей России стать более спортивной страной.

«Рождественская сказка Федерации бокса России» будет открыта для посетителей ещё четыре дня, до 8 января.

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В Подмосковье утром наблюдали зимнее солнечное гало
04 января 2024, 13:35

Фото: Полина Челенко

Жители Красногорска стали свидетелями красивого и редкого природного явления – зимнего солнечного гало. Утром 4 января температура в городском округе опустилась до -29°С. Фотографии сделали владельцы собак, гулявшие с питомцами в Парке культуры и отдыха «Губайловский».
Солнечного гало – это оптическое явление, которое характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Своим появлением оно обязано множеству кристаллов замёрзшей воды, которые находятся в перистых облаках на высоте от 6 до 10 км. Лучи солнца при этом проходят через ледяные частицы в форме шестиугольной призмы, и преломляются от их граней.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы в Подмосковье продержатся до конца новогодних праздников.

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В Москве две ночи подряд сохраняется самая низкая температура за семь лет
Метеоролог Старков: в Москве отмечается самая низкая за семь лет температура
04 января 2024, 13:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Две ночи подряд в Москве отмечается самая низкая температура за последние семь лет. Об этом в беседе с RT рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Он отметил, что рано утром 4 января на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована минимальная температура в -27 градусов. Такой показатель в этот день последний раз был отмечен порядка полувека назад, а именно, в 1982 году.

При этом собеседник RT подчеркнул, что в данный момент сильные морозы достигли кульминации, поэтому ещё большего повышения температуры ждать не следует.

По словам Старкова, морозы пойдут на спад, но потепление будет приходить крайне медленно. Постепенно ночная температура будет уходить от отметки в -25 градусов, а днём температура воздуха начнёт превышать -20 градусов. При этом, несмотря на потепление, средняя температура по-прежнему будет на 12-15 градусов ниже климатической нормы.

В заключение метеоролог отметил, что первый в этом сезоне снег ожидается в субботу, а возвращение температуры к норме произойдёт в первые рабочие дни.

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