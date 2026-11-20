Российские регионы охватила новая волна зацепинга
Несовершеннолетние зацеперы в российских регионах переходят с электричек на лесовозы, мусоровозы и самосвалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Поезда теряют популярность среди любителей экстремальных поездок, а на железной дороге безбилетников быстро ловят. Теперь дети и подростки осваивают всё, что движется: в топе коммунальная спецтехника, фуры и лесовозы.
Зумеры Калужской области и Екатеринбурга терроризируют мусоровозы. В Обнинске девятилетний мальчик уже состоит на учёте в ПДН, но ни родители, ни полицейские не могут отговорить его от опасного хобби. Новый зацепинг гораздо опаснее электричек: у водителя много слепых зон, ребёнка может зажать в кузове, а ещё есть риск попасть под колёса.
С начала года в России погибли минимум 37 зацеперов: 31 — в Москве и области, шесть — в Свердловской. В Калужской области умерли двое детей. По стране число смертей выросло на 15% с 2025 года. Вывод простой: зацепинг за спецтехнику — прямая угроза жизни, и заниматься этим категорически нельзя.
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