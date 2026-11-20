20 ноября 2026, 16:55

Зацеперы в российских регионах осваивают коммунальную спецтехнику и фуры

Фото: Istock/schankz

Несовершеннолетние зацеперы в российских регионах переходят с электричек на лесовозы, мусоровозы и самосвалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.