Россиянам объяснили, как поднять цену аренды жилья на 10–15 тысяч рублей
Независимый риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков назвал изменения в квартире, которые увеличат арендную плату на 15 тысяч.
В беседе с Life.ru Солдатенков пояснил, что косметический ремонт, современная техника и отказ от старомодных люстр поднимают стоимость аренды обычной однушки эконом- и комфорт-класса на 10–15 тысяч рублей в месяц.
По словам риелтора, арендные ставки растут даже в сегменте «убитого эконома»: в 80% случаев владельцы получают больше, чем раньше. При этом выросли и запросы квартиросъёмщиков — жильё без ремонта, мебели и техники всё чаще остаётся без внимания.
Эксперт советует начать с косметического ремонта и профессиональной уборки, особенно в ванной и туалете. Далее — обновить кухню и технику: арендаторы готовы платить больше за встроенный гарнитур, индукционную панель, духовой шкаф и посудомоечную машину.
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