Россияне высказали своё мнение о профориентации

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Исследования «Авито Работы» и центра «Профессии будущего» показало, что 46% россиян считают профориентацию полезной для успешного выбора профессии.
Согласно опросу профориентационные мероприятия в основном люди проходили в возрасте 31 года. Как пишет RT, 18% опрошенных участвовали в подобном после 45 лет, 7% — до 15 лет.
Идеальным возрастом для профориентации опрошенные считают 22 года.
До этого были названы семь российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира. Как передают «Известия», к их числу относятся МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.
Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
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Идеальным возрастом для профориентации опрошенные считают 22 года.
До этого были названы семь российских вузов, вошедших в рейтинг лучших университетов мира. Как передают «Известия», к их числу относятся МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.
Ранее руководитель «Карьерной академии» образовательной компании Дарья Сатикова заявляла, что ранний старт карьеры для студентов весьма полезен, поскольку даёт возможность получить больше практических навыков и знаний к окончанию обучения.
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Мелисса Тимофеева