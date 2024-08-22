Россияне раскрыли, с чем у них ассоциируется флаг РФ

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Опрос центра FEEDBACK показал, что 63% россиян ассоциируют государственный флаг с патриотизмом и гордостью за страну.
У 40% россиян флаг вызывает мысли о воспитании уважения к государственным символам у молодёжи. Как передаёт RT, 38% респондентов ассоциируют государственный флаг с единой и сплочённой нацией, 31% — со значимыми историческими событиями России, 30% — о вывешивании флагов на зданиях и улицах.
А руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что 88% родителей и 90% учащихся положительно относятся к идее церемониального поднятия флага РФ в школах.
Ранее зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.
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А руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов сообщил, что 88% родителей и 90% учащихся положительно относятся к идее церемониального поднятия флага РФ в школах.
«88% родителей в той или иной степени оценивают эту церемонию положительно, 65% родителей декларируют крайне положительные оценки, ещё 23% заявили скорее о положительном отношении. Отрицательные оценки выражают всего 9%. 90% учащихся заявили о том, что они в положительно относятся к церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Крайние положительные оценки декларируют 71% учащихся, 19% скорее положительные, и про отрицательные оценки заявили только 8%», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Мамонов.
Ранее зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с Днём государственного флага Российской Федерации.
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Мелисса Тимофеева