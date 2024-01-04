Российские самолеты МС-21 и Superjet объединятся под общим брендом

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Российские гражданские самолеты МС-21 и Superjet, возможно, объединят под общий авиационный бренд. Итоговое решение по данному вопросу объявят в ближайшее время.
Об рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ТАСС на Международной выставке-форуме «Россия».
О вероятном переводе гражданских самолетов под один бренд в августе 2022 года рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь. Также глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что самолет SJ100, возможно, сменит название.
Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
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«Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим», - заявил Денис Мантуров, когда отвечал на вопрос, планируется ли создание единого авиационного бренда.
Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидят в самолёте, многие пассажиры уже отказываются лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
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Мария Фирсова