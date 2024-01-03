Россиянам рассказали о самых недооценённых туристических направлениях в стране

Фото: iStock/Erwann Pensec
В России есть как минимум пять мест, которые напрасно недооценены туристами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
Первым таким местом стала долина реки Бикин в Хабаровском крае. В ней сохранились леса доледникового периода, а главным обитателем является знаменитый амурский тигр. Населяют эту территорию коренные народы, которые по-прежнему поклоняются духам тайги. Для туристов в этой местности оборудованы базы отдыха и экомаршруты по национальному парку.
Также среди туристов не особо пользуется популярностью уникальное сельское поселение Хатанга. В нём находится одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык. Также перед туристами открывается возможность своими глазами увидеть северное сияние и огромный метеоритный кратер Попигай.
Далее «Газета.Ru» пишет о городе Мценск в Орловской губернии. Он известен музеем-усадьбой Спасское-Лутовиново, где в детстве проживал писатель Иван Тургенев. Также в городе располагается дом Леди Макбет, в котором согласно легенде жила купеческая жена из одноимённого произведения. Также здесь есть необычное место, в котором собраны сбитые самолёты, и музей мценского кружева.
Следующим недооценённым местом стал заброшенный военный посёлок Гудым на Чукотке и расположенный в том же регионе Золотой хребет.
Последним местом, о котором мало кто знает, является озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Оно располагается в самой середине Национально парка «Приэльбрусье», в котором туристы могут насладиться водопадами, ущельями, минеральными источниками и полюбоваться горой Эльбрус.
Читайте также:
Названо самое завораживающее место Камчатки
Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
На Колыме может появится курортный сбор для туристов
Также среди туристов не особо пользуется популярностью уникальное сельское поселение Хатанга. В нём находится одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык. Также перед туристами открывается возможность своими глазами увидеть северное сияние и огромный метеоритный кратер Попигай.
Следующим недооценённым местом стал заброшенный военный посёлок Гудым на Чукотке и расположенный в том же регионе Золотой хребет.
Последним местом, о котором мало кто знает, является озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Оно располагается в самой середине Национально парка «Приэльбрусье», в котором туристы могут насладиться водопадами, ущельями, минеральными источниками и полюбоваться горой Эльбрус.
Читайте также:
Названо самое завораживающее место Камчатки
Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране
На Колыме может появится курортный сбор для туристов
Анастасия Чинкова