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Россиянам рассказали о самых недооценённых туристических направлениях в стране

Яндекс Путешествия перечислили недооценённые туристические направления в РФ
03 января 2024, 17:48
Фото: iStock/Erwann Pensec

Фото: iStock/Erwann Pensec

В России есть как минимум пять мест, которые напрасно недооценены туристами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Яндекс Путешествий».
Первым таким местом стала долина реки Бикин в Хабаровском крае. В ней сохранились леса доледникового периода, а главным обитателем является знаменитый амурский тигр. Населяют эту территорию коренные народы, которые по-прежнему поклоняются духам тайги. Для туристов в этой местности оборудованы базы отдыха и экомаршруты по национальному парку.

Также среди туристов не особо пользуется популярностью уникальное сельское поселение Хатанга. В нём находится одна из самых северных православных церквей, музей мамонтов, этнопарк Каталык. Также перед туристами открывается возможность своими глазами увидеть северное сияние и огромный метеоритный кратер Попигай.


Далее «Газета.Ru» пишет о городе Мценск в Орловской губернии. Он известен музеем-усадьбой Спасское-Лутовиново, где в детстве проживал писатель Иван Тургенев. Также в городе располагается дом Леди Макбет, в котором согласно легенде жила купеческая жена из одноимённого произведения. Также здесь есть необычное место, в котором собраны сбитые самолёты, и музей мценского кружева.

Следующим недооценённым местом стал заброшенный военный посёлок Гудым на Чукотке и расположенный в том же регионе Золотой хребет.

Последним местом, о котором мало кто знает, является озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Оно располагается в самой середине Национально парка «Приэльбрусье», в котором туристы могут насладиться водопадами, ущельями, минеральными источниками и полюбоваться горой Эльбрус.

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#туризм
#россия
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В Петербург стало приезжать больше российских туристов с высоким доходом
01 января 2024, 15:42

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Число приезжающих в 2023 году в Санкт-Петербург из российских регионов граждан с доходом более 100 тысяч рублей составила почти 12 процентов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Большую часть гостей города из России составляют по-прежнему имеющие доход около 40 тысяч рублей, при этом их доля в свою очередь снизилась на пять процентов, по сравнению с прошлым годом», — приводит «Петербургский дневник» данные Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Отмечается, что самая большая разница касается потоков граждан России с доходом порядка двадцати тысяч рублей. По информации издания, за несколько лет он уменьшился практически на двадцать процентов.

Ранее сообщалось, что максимальная загрузка отелей на новогодние праздники внутри России отмечена в Подмосковье.

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Власти Бали депортировали более 50 россиян
Bali Post: балийские власти депортировали 59 россиян в 2023 году
31 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Индонезийские власти депортировали десятки россиян в 2023 году.
Издание Bali Post, ссылаясь на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.
Всего за год с Бали было депортировано 164 иностранца. 85 из них оказались виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 превысили срок пребывания по визе.

Большинство попавших под депортацию прибыли из России (59 человек). Также депортировано 15 человек из Австралии и 14 американцев.

В июне сообщалось, что правительство Индонезии собирается немедленно депортировать туристов, которые нарушают правила пребывания в стране.

Также балийские власти официально ввели ограничения для туристов в сфере аренды транспортных средств, в том числе мопедов.

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#туризм
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#новости
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В Чехове стартовала благотворительная «Рождественская сказка»
29 декабря 2023, 22:37

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

В Подмосковье стартовало благотворительное мероприятие «Рождественская сказка Федерации бокса России». Старт празднику дали глава Серпухова Сергей Никитенко и генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
В этом году мероприятие проходит на уникальной площадке – в зоне отдыха у воды на Оке.
«Гости парка развлечений уже оценили невероятные локации– концертную зону, фудкорты, ярмарку, территорию спортивных соревнований. Программа насыщенная. Здесь есть всё, чтобы провести каникулы незабываемо», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что спортивный марафон открыли чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова и заслуженный мастер спорта, чемпион мира, боксёр-профессионал Фёдор Чудинов.

В течение всех праздничных дней знаменитые боксёры будут проводить для гостей мастер-классы. Каждый вечер будут выступать популярные российские музыканты.

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#московская область
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«Рваное бельё и ротавирус»: Россиянин одной фразой описал поездку в Таиланд
Турист из России остался крайне недоволен поездкой в Таиланд
29 декабря 2023, 19:15

Фото: istockphoto/inewsistock

Российский турист отдыхал вместе с семьёй в Таиланде. Свои впечатления от путешествия в юго-восточную Азию он описал фразой: «Рваное бельё и ротавирус».
По его словам, они оказались в самом худшем отеле в районе пляжа Патонг. Мужчина отметил, что уже не в первый раз посещал Таиланд, поэтому ему есть с чем сравнивать. При выборе гостиницы они с семьёй соблазнились фотографиями пышной зелени и маленьких уютных бунгало, но действительность имела мало общего с тем, что было изображено на фото, передаёт портал «Тонкости туризма».

В номерах отеля не было Wi-Fi, сейфов, не работали обещанные русскоязычные каналы в телевизоре. Обслуга никак не реагировала на жалобы, только без конца обещая всё исправить. Уборку номеров проводили нерегулярно и некачественно, причём независимо от того, были оставлены чаевые или нет. Пыль, рваное бельё, грязные стаканы, муравьи на полу сопровождали весь отпуск россиян. К тому же, в отеле оказался ротавирус, о чём при заселении им не сообщили. И взрослые, и дети остались крайне недовольны таким отдыхом.

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Подмосковье стало одним из лидеров проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
29 декабря 2023, 09:56

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область стала одним из лидеров на получение субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Были подведены итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По итогам Подмосковье вошло в число 85 регионов, которым будет предоставлена единая субсидия. В общей сложности для лауреатов выделили 6,2 млрд рублей.

«Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода городов», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что в с 2024 года в рамках данной субсидии у регионов появиться возможность создавать кемпинги и автокемпинги, а также возведение некапитальных причальных сооружений.

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#субсидии
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#развитие
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«Яндекс Путешествия»: 40% россиян хотели бы встретить Новый год в дороге
29 декабря 2023, 05:23

Фото: iStock/Zamir Popat

Встретить Новый год в дороге хотели бы 40% россиян. Они считают, что это стало бы необычным жизненным опытом, пишет ТАСС со ссылкой на исследования «Яндекс Путешествий».
«Почти каждый третий россиянин хоть раз встречал Новый год в пути. При этом интерес к такому необычному способу празднования действительно велик — 40% опрошенных хотели бы встретить Новый год в дороге, считая это интересным жизненным опытом», — цитирует агентство слова эксперта.

При этом 44% респондентов готовы встретить Новый год в путешествии, если это выгодно финансово. Так, авиарейсы на 31 декабря стоят дешевле, чем на другие даты. Кроме того, каждый десятый опрошенный россиянин готов праздновать наступление нового года в дороге, так как верит в примету «как Новый год встретишь, так его и проведешькак Новый год встретишь, так его и проведешь».

Ещё 11% участников опроса заявили, что намерено приобрели билеты в новогодние туры, чтобы праздничную ночь провести в путешествии.

«Из тех, кто имел опыт встречи Нового года в пути, 48% остались довольны, находя в этом свою романтику. Еще 37% посчитали это интересным опытом, но не хотели бы повторять, и только 15% остались совсем недовольны таким обстоятельством», — говорится в результатах исследования, проведённого «Яндекс Путешествиями».

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В Подмосковье стартует туристический квест «Дорога зимних открытий»
28 декабря 2023, 20:22

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Жители и гости Московской области смогут проехать по уникальному зимнему маршруту, включающему городские округа Коломна и Зарайск. Квест «Дорога зимних открытий» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» разработали Министерство культуры и туризма Подмосковья и сеть АЗС «Роснефть». Презентация состоялась на Международной выставке-форуме «Россия».
Чтобы принять участие в квесте нужно получить и после заполнения сдать брошюру «Карта сокровищ» на одной из АЗС «Роснефть» по маршруту следования. Посещать объекты с карты можно в любом порядке и в любой день, получая в каждом наклейку, которую необходимо добавить на «Карту сокровищ».
«Два исторических города, Коломна и Зарайск, расположены в 50 км друг от друга. Помимо мест, указанных на карте, в новогодние праздники гостей будет ждать насыщенная культурно-развлекательная программа. Так, 29 декабря, стартует один из главных наших зимних уличных фестивалей «Новогодняя Коломна». В нём примут участие более 50 подмосковных фермерских хозяйств и мастеров рукоделия», – рассказали в министерстве.
Участники квеста и самостоятельные туристы могут воспользоваться аудиогидом по маршруту, чтобы больше узнать о Подмосковье и о маршруте.

В путешествие включены 11 объектов. В Коломне это Коломенский кремль, музей истории головных уборов «Дело в цилиндре», музей парфюмерии и мыловарения «Душистыя радости», музей «Тайны коломенской медовухи», пряничная лавка – арт-станция «10 зайцев», музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» и Житная площадь в старой Коломне.

В Зарайске гостей будут ждать Зарайский кремль, водонапорная башня, со смотровой площадкой, музей-усадьба «Даровое», где провёл детство Достоевский и коврижечная.

Все участники, собравшие 11 наклеек на «Карту сокровищ», могут обратиться на горячую линию квеста 7(985) 970-86-64.

Квест проходит с 29 декабря по 29 февраля. Подробности и адреса АЗС, где можно получить или сдать «Карту сокровищ», – на сайте.

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В Подмосковье пройдет зимний уличный фестиваль «Новогодняя Коломна»
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#туристический маршрут
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Отправить праздничную открытку из Подмосковья можно в «Коломенском трамвае желаний»
28 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Участники путешествия в «Коломенском трамвае желаний» смогут отправить праздничную открытку с приветом из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Специальной новогодней открыткой от бренда O Paper Paper в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» можно порадовать своих родных.

«Место, где желающим предложат открытку, необычно. Это экскурсионный «Коломенский трамвай желаний», который существует уже более десяти лет и завоевал большую популярность у жителей и гостей города. Бренд O Paper Paper известен тем, что создает самую красивую оберточную бумагу, открытки и наклейки.<…> Сегодня этот город — единственный в Подмосковье и один из немногих в России, где функционирует такой вид транспорта», — поделились в ведомстве.

Кроме этого, «Коломенский трамвай желаний» получил гран-при Всероссийского конкурса «Маршрут года-2021» и нанесен на национальную карту локальных культурных брендов России. Также во ​время праздника участников будут ждать квесты, подарки, угощения и лотереи.

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В Ассоциации автомототуризма раскритиковали желание развивать М-12, а не бесплатные трассы
В Ассоциации караванинга оценили концепцию развития автотуризма до 2035 года
28 декабря 2023, 13:10

Фото: IStock/gretanrk

Минэкономики РФ разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что на трассах появится больше удобных заправок, улучшится качество дорог и связи.
Однако представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие туристических маршрутов. Так, член правления общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Денис Манько рассказал «Радио 1», что необходимо улучшить инфраструктуру возле достопримечательностей.
«Почему-то и в концепции, и в том подходе, который озвучил Минэкономразвития выпала туристическая составляющая. У нас же люди не только по дорогам ездят, они сворачивают с них и едут к туристическим объектам. А там иногда нет дорог и инфраструктуры в виде стоянок, санитарных точек», — отметил собеседник.
Манько подчеркнул, что качество федеральных дорог в России находится на хорошем уровне, а вот с трассами регионального и местного значения нужно будет много работать. При этом, эксперт добавил, что сегодня упор на развитие делается в отношении платных дорог.
«Почему-то считается, что сейчас надо насытить инфраструктурой трассу М-12, настроить там МФЗ (многофункциональные зоны) через каждые 50 километров. Это хорошо, конечно, но если человек с М-12 съехал в тот же Муром и там не получил ничего для своего путешествия, он в следующий раз задумается, надо ли ему оно вообще», — заключил Денис Манько.
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