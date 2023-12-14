В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Конькобежный центр «Коломна» принял студенческий фестиваль ГТО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Студенческий фестиваль ГТО прошел в Коломне. В нем приняли участие свыше 100 студентов из высших учебных заведений.
Всего студенты были разделены на 12 команд и соревновались в сдачи норм ГТО для седьмой и восьмой ступеней комплекса: рыжок в длину с места, наклон туловища, отжимания, подтягивания на перекладине, встречная эстафета – бег на 30 м и комплексная эстафета
Стоит отметить, что соревнования для студентов факультета физической культуры и спорта проходило в отдельных условиях, так как учащиеся физически более выносливее.
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Всего студенты были разделены на 12 команд и соревновались в сдачи норм ГТО для седьмой и восьмой ступеней комплекса: рыжок в длину с места, наклон туловища, отжимания, подтягивания на перекладине, встречная эстафета – бег на 30 м и комплексная эстафета
«Ещё в школе я выполнила нормативы на серебряный знак, сейчас хочу золотой. Тогда не совсем получилось метание снаряда. Я считаю, что участвовать в комплексе ГТО нужно для поддержания хорошей физической формы, для достижения целей, да и просто, чтобы быть здоровым и сильным», – поделилась впечатлениями участница фестиваля Александра Храмушкина.
Стоит отметить, что соревнования для студентов факультета физической культуры и спорта проходило в отдельных условиях, так как учащиеся физически более выносливее.
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Мира Полтева