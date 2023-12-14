В 2024 года стартует регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья

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В январе 2024 года откроется регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С января 2024 года будет открыта регистрация для участников в забегах в Коломенском полумарафоне «Летопись Победы», который состоится 5 мая 2024 года, полумарафоне «Волоколамский рубеж» - 8 июня 2024 года, в традиционном полумарафоне «Сергиевым путём», который пройдет 13 июля 2024 года в Сергиевом Посаде, Дубненском полумарафоне «Большая Волга», запланированном на 24 августа 2024 года, и на старт кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» 19 октября 2024 года.
Стоит отметить, что в новом году появится возможность у юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет присоединиться к забегам на 300 и 600 метров.
Подробную информацию о каждом из забегов условиях участия можно найти на официальном сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.
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«Суперлига Подмосковья» – это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Количество участников на сегодняшний день превышает 11 тысяч человек и увеличивается ежедневно. Каждый новый член команды и каждый дополнительный километр делают ближе достижение глобальной цели – совместно преодоленные 10 млн километров, отметили в министерстве.
Подробную информацию о каждом из забегов условиях участия можно найти на официальном сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.
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Мира Полтева