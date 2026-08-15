Российские школьники стремительно теряют способность запоминать информацию из-за ИИ
Российские школьники всё чаще используют нейросети не как дополнительный инструмент для учёбы, а как полноценную замену собственной работе. По словам клинического психолога и руководителя комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирины Грековой, такая тенденция уже отражается на способности детей запоминать информацию, анализировать её и самостоятельно формулировать мысли. Об этом сообщает BAZA.
По оценке специалиста, примерно у трети школьников наблюдается снижение когнитивных функций. Чем чаще ребёнок обращается к ИИ за готовыми решениями, тем меньше ему приходится самостоятельно разбираться в материале.
Грекова отмечает, что иногда достаточно всего нескольких запросов к нейросети, чтобы ребёнок перестал пытаться разобраться в задании самостоятельно. Вместо этого школьник получает готовый ответ, копирует его и переходит к следующей задаче. В результате информация практически не задерживается в памяти, поскольку ребёнку не пришлось самостоятельно её осмыслить.
Особенно заметна проблема среди учеников 5–8-х классов. По словам специалиста, дети этого возраста чаще используют ИИ именно как замену собственному мышлению — нейросеть выполняет за них домашние задания, пишет сочинения, решает задачи и формулирует ответы.
Старшие школьники, судя по наблюдениям педагогов, относятся к использованию ИИ несколько более осознанно. Ученики 10–11-х классов прибегают к нейросетям примерно на 40% реже, чем представители младшего поколения, и чаще используют их как вспомогательный инструмент.
Специалисты предупреждают, что проблема заключается не в самом существовании нейросетей, а в бесконтрольном использовании готовых ответов. Если ребёнок регулярно избегает самостоятельного решения задач, у него не формируется необходимая практика запоминания, анализа и построения собственных рассуждений.
В долгосрочной перспективе постоянная опора на ИИ может привести к ослаблению памяти, трудностям с самостоятельной формулировкой мыслей и снижению ответственности за результат собственной работы.
Нейросеть может сделать домашнее задание за несколько секунд. Но если ребёнок вообще перестаёт думать над ним самостоятельно, главным результатом такой «помощи» становится уже не сэкономленное время, а потерянный навык.
Читайте также: