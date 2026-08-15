Российские школьники стремительно теряют способность запоминать информацию из-за ИИ

15 августа 2026, 13:54

Психолог Грекова: дети всё чаще не учатся, а просто копируют готовые ответы ИИ

Фото: Istock / romrodinka

Российские школьники всё чаще используют нейросети не как дополнительный инструмент для учёбы, а как полноценную замену собственной работе. По словам клинического психолога и руководителя комитета здоровьесбережения НАЗВН Ирины Грековой, такая тенденция уже отражается на способности детей запоминать информацию, анализировать её и самостоятельно формулировать мысли. Об этом сообщает BAZA.