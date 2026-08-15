Около тысячи ростовчан сидят без света из-за атаки БПЛА
В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников без света остались около тысячи человек. Об этом стало известно 15 августа.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил в телеграм, что в ходе отражения воздушного налета в трех районах уничтожили порядка десяти БПЛА и ракет. Пострадавших нет.
Основной ущерб зафиксировали в Миллеровском районе: между хуторами Хмызов и Закосьнов повредило линии электропередачи. Это привело к отключению энергоснабжения в семи хуторах, где проживают около тысячи человек. На месте уже работают аварийные бригады.
Ранее сельскохозяйственное предприятие в Пензенской области подверглось атаке БПЛА ВСУ. Подробности в нашем материале.
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