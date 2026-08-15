Около тысячи ростовчан сидят без света из-за атаки БПЛА

15 августа 2026, 13:49

Примерно тысяча человек в семи хуторах Ростовской области сидят без света

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

В Ростовской области в результате ночной атаки беспилотников без света остались около тысячи человек. Об этом стало известно 15 августа.