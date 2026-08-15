Подростки повредили экран IMAX в российском кинотеатре: новые подробности
В Хабаровске полиция проводит проверку по факту порчи дорогостоящего IMАХ-экрана в торгово-развлекательном центре Brosko Mall. Об этом стало известно 15 августа от городского УМВД.
Инцидент произошёл с участием несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, плевали в экран шариками из напитка бабл-ти, повредив его поверхность. Как ранее сообщила исполнительный директор ТЦ Ксения Руденко, данный экран является одним из самых дорогих в своём роде, а его монтаж требовал демонтажа фасада здания.
В связи с происшествием руководство комплекса уже направило счёт на возмещение ущерба родителям подростков. В пресс-службе УМВД по Хабаровску уточнили, что при проверке изучат записи камер видеонаблюдения, а также проведут оперативные мероприятия для установления всех причастных к инциденту лиц.
Перед этим в Новой Москве подростки устроили массовое ДТП на каршеринге и сбежали. Подробности в нашем материале.
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