Детей с аутизмом калечили за родительские деньги в одной из московских клиник
В столице правоохранители провели обыски в частной клинике, где, по версии следствия, за деньги родителей наносили вред здоровью несовершеннолетних пациентов. Оперативные мероприятия зафиксировали на видео, сообщили «Ленте.ру» в городском управлении Следственного комитета.
На опубликованных кадрах видно, как следователь вскрывает сейф медучреждения и изымает находящуюся там документацию. В отношении клиники возбудили уголовное дело по фактам мошенничества и причинения тяжкого вреда здоровью детей.
По данным расследования, медучреждение, расположенное на Варшавском шоссе, предоставляло платные услуги юным пациентам, при этом врачи сознательно вводили родителей в заблуждение относительно диагнозов и тактики лечения, что привело к серьезным последствиям для здоровья детей. Обыски также прошли по домам главврача и сотрудников клиники. Всех фигурантов доставили в следственное управление для проведения необходимых процессуальных действий.
Кроме того, как отмечает РИА Новости, уже сотни семей пострадавших пациентов с аутизмом намерены подать коллективный иск против клиники. Из-за неправильно назначенного лечения состояние их детей значительно ухудшилось.
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