Детей с аутизмом калечили за родительские деньги в одной из московских клиник

15 августа 2026, 13:15

СК обыскал клинику, где калечили детей с аутизмом за родительские деньги

Фото: istockphoto/blinow61

В столице правоохранители провели обыски в частной клинике, где, по версии следствия, за деньги родителей наносили вред здоровью несовершеннолетних пациентов. Оперативные мероприятия зафиксировали на видео, сообщили «Ленте.ру» в городском управлении Следственного комитета.