Российские силы уничтожили склад ВСУ с безэкипажными катерами от стран НАТО

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Российские военные уничтожили склад ВСУ с переданными странами НАТО безэкипажными катерами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«С помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации был уничтожен склад, содержащий безэкипажные катера, переданные Украине странами НАТО», — отмечается в сообщении ведомства.Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Кроме того, Российские Вооруженные силы (ВС) нанесли удар по живой силе и технике украинской армии в 107 районах.
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Артем Кузьмин