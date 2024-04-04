ВС РФ уничтожили «Градом» ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ – видео

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По данным Министерства обороны РФ, бойцы группировки «Восток» уничтожили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось несколько американских гаубиц M777, на юге Донецкой области, выпустив залп из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает ТАСС.
«В ходе боевой работы расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии», – сообщили там.
За успешное выполнение боевых задач личный состав расчета был награжден государственной наградой.
Видео: Минобороны РФ
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Александр Климов