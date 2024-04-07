МО РФ: Российские военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Купянском

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Российские военные уничтожили замаскированные позиции и скопление живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Сначала разведчики Западной группировки войск вскрыли замаскированные позиции с пехотой и техникой противника, передаёт пресс-служба российского оборонного ведомства. Затем координаты целей были переданы артиллеристам. Стрельбу производили расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Отмечается, что со времени получения координат до производства первых выстрелов бойцы затратили не более двух минут.
Российские военные активно используют беспилотники для того, чтобы выявлять новые цели, а затем корректировать огонь артиллерии, если будет принято решение о нанесении удара. Плотное взаимодействие артиллеристов, разведчиков и операторов БПЛА обеспечивает максимальную эффективность при поражении целей, отметили в Минобороны.
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Александр Бойцов