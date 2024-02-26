Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого товарища

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Российские военные использовали хитрость, чтобы обойти украинский дрон и эвакуировать раненого бойца, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Мы разбрелись по окрестностям, уложили раненого и приготовились лечь отдохнуть. Рядом была воронка от взрыва и странная дыра... Мы дали раненому возможность перекурить, когда вдруг начался новый обстрел», — рассказал лейтенант Василий Башков.Он также поделился, что российским военным удалось обмануть вражеский дрон, притворившись мертвыми. Когда беспилотник улетел, они смогли спасти раненого солдата.
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