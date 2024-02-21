В белгородском селе Старый Хутор взорвался украинский дрон-камикадзе

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Украинский беспилотник взорвался в селе Старый Хутор в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что при вражеской атаке в одном из частных домов повреждения получили хозпостройка и забор. На месте работают представители оперативных служб.
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