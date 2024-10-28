Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая

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Российские таксисты жалуются, что ресурс китайских автомобилей для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Водители указывают на то, что большую часть поставленных из Китая автомобилей приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. При этом автомобили европейского и южнокорейского производства ранее могли использоваться до достижения пробега в 250-300 тысяч километров.
Представители одного из таксопарков рассказали изданию, что у 70% закупленных китайских автомобилей очень быстро вышли из строя вариаторы. А председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что у таких авто наблюдаются массовые проблемы с двигателями.
Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили, что при таком маленьком пробеге и сопутствующих проблемах машины стоят слишком дорого, гарантии на них практически не работают, а запчасти достать очень сложно. Специалисты уверяют, что затраты за пять лет эксплуатации такого автомобиля в части случаев превосходят цену новой машины.
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Представители одного из таксопарков рассказали изданию, что у 70% закупленных китайских автомобилей очень быстро вышли из строя вариаторы. А председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что у таких авто наблюдаются массовые проблемы с двигателями.
Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили, что при таком маленьком пробеге и сопутствующих проблемах машины стоят слишком дорого, гарантии на них практически не работают, а запчасти достать очень сложно. Специалисты уверяют, что затраты за пять лет эксплуатации такого автомобиля в части случаев превосходят цену новой машины.
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Анастасия Чинкова