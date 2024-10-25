Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам

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С ростом цен на автомобили и увеличением ставок по автокредитам продажа новых машин в России сталкивается с трудностями.
Потенциальные покупатели все чаще выбирают каршеринг и автомобильные подписки вместо покупки личного транспорта. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Хотя рынок автомобилей в России еще не достиг предела возможностей, рост в 2025 году ожидается, но уже менее интенсивный.
Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта.
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«Меняется сама модель поведения покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов, из-за чего многие не покупают автомобиль, зная, что его негде будет припарковать», — пояснил Шапарин в интервью «Известиям».
Хотя рынок автомобилей в России еще не достиг предела возможностей, рост в 2025 году ожидается, но уже менее интенсивный.
Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта.
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Елена Перлова