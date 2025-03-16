Опубликован снимок Папы Римского впервые после госпитализации

Фото: istockphoto/carmengabriela
Ватикан обнародовал первый снимок Папы Римского Франциска после его госпитализации 14 февраля.
В пресс-службе печати Святого престола уточнили, что фотография сделана в надомной часовне, которую оборудовали в соседней комнате рядом с палатой понтифика в больнице Агостино Джемелли в Риме.
Уточняется, что утром 88-летний Франциск был на службе. На фото нет назальных трубок, обеспечивающих Папе Римскому кислородную подпитку.
Отмечено, что Франциск успешно лечится от сложной формы пневмонии, его состояние улучшается, но нужна продолжительная терапия в условиях больницы. Ночью понтифику проводят неинвазивную вентиляцию легких, добавили авторы.
Ранее сообщалось об обращении Папы Римского верующим.
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Уточняется, что утром 88-летний Франциск был на службе. На фото нет назальных трубок, обеспечивающих Папе Римскому кислородную подпитку.
Отмечено, что Франциск успешно лечится от сложной формы пневмонии, его состояние улучшается, но нужна продолжительная терапия в условиях больницы. Ночью понтифику проводят неинвазивную вентиляцию легких, добавили авторы.
Ранее сообщалось об обращении Папы Римского верующим.
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Никита Кротов