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Китай подписал два торговых соглашения с Украиной. Об этом информирует Sohu.
По данным издания, Пекин заключил с Киевом договоры о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Уточняется, что действия Китая не нацелены против РФ и продиктованы лишь экономическими интересами Пекина.
Согласно информации источника, КНР пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.
Ранее в Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, КНР пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.
Ранее в Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова