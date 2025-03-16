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Китай подписал два торговых соглашения с Украиной

Sohu: Китай подписал торговые соглашения с Украиной
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Китай подписал два торговых соглашения с Украиной. Об этом информирует Sohu.
По данным издания, Пекин заключил с Киевом договоры о поставках сельскохозяйственной продукции и водных ресурсов. Уточняется, что действия Китая не нацелены против РФ и продиктованы лишь экономическими интересами Пекина.

Согласно информации источника, КНР пытается расширить каналы поставок продовольствия на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.

Ранее в Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Доцент Ермилова: когда вклады станут дешевле, можно вложить деньги в облигации
16 марта 2025, 06:07

Фото: iStock/AlisLuch

Высокие ставки по банковским вкладам сохранятся в течение года, после чего начнётся их снижение. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Эксперт рекомендует заранее продумать альтернативные варианты инвестиций.
Среди низкорисковых стратегий Ермилова выделяет облигации, а также диверсифицированные вложения в драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий).

Для более опытных инвесторов подойдут акции компаний первого эшелона, но важно учитывать риски: изменения в отраслях, санкционное давление и рыночные колебания.

Крупные суммы, по мнению эксперта, можно направить в рынок недвижимости.

«На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — пояснила Ермилова.
Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Подробнее об изменениях читайте в нашем материале.

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В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатого меньшинства
Депутат Миронов призвал повысить НДФЛ для сверхбогатых россиян до 35%
15 марта 2025, 02:48

Фото: iStock/mizar_21984

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить ставку НДФЛ до 35% для россиян с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы подчеркнул, что прогрессивная шкала налогообложения должна учитывать растущее социальное неравенство.

Граждане с доходами ниже прожиточного минимума должны быть освобождены от налогов, а для сверхбогатых необходимо ввести повышенные ставки: 25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей и 35% — свыше 500 миллионов.

Миронов раскритиковал текущую систему, где даже при заработке в 50 миллиардов рублей ставка остаётся на уровне 22%. Он отметил, что эту инициативу поддержал Минфин в 2023 году.

Аналитик назвал условия для доллара по 75 рублей
Аналитик назвал условия для доллара по 75 рублей

«Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. «Справедливая Россия – За правду» настаивала на другом подходе», — сказал депутат.
Партия СРЗП более 20 лет добивается реформы налоговой системы. Миронов напомнил, что за последние два года состояние российских миллиардеров выросло на 26,5 миллиарда долларов, однако их налоговая нагрузка остаётся минимальной.

Ранее сообщалось, что программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства.

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Аналитик назвал условия для доллара по 75 рублей
Аналитик Александров: для доллара по 75 рублей нужен спад напряженности в мире
15 марта 2025, 00:06

Фото: iStock/SSV-Photo

Для снижения курса доллара до 75 рублей нужен серьезный спад геоэкономической напряженности в мире, но она пока даже не просматривается. Об этом заявил глава управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. По его словам, на данный момент доллар находится под давлением и ослаблен в паре с евро и другими ключевыми валютами.
«Индекс доллара с начала февраля снизился на фоне тарифных конфликтов с 109 пунктов до менее 104 пунктов. В дальнейшем ждем движений курса рубля под влиянием переговорного процесса и возможному частичному облегчению движения валюты в международных расчетах», — пояснил аналитик в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала рост стоимости золота до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. В разговоре с «Известиями» эксперт отметила, что это может быть связано с ожиданиями «шатдауна» в США, когда приостановится финансирование правительственных учреждений. Еще одной возможной причиной она назвала ожидания возобновления снижения ФРС процентных ставок, так как инфляция в Штатах за февраль замедлилась куда существеннее, чем прогнозировалось.
«Мы считаем, что в этом году золото может еще дорасти как минимум до отметки в $3,2 тыс. за тройскую унцию», — заключила эксперт.
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Блогер Влад A4 банкротит свой бизнес в России на фоне исков на 40 млн рублей
Компания блогера Валада А4 собирается объявить о банкротстве
14 марта 2025, 13:26

Влад Бумага (Фото: Телеграм @A4omg)

Компания блогер Влада А4 (он же — Влад Бумага) заявила 11 марта своим кредиторам, что собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, сообщило агентство ТАСС.
В 2023 году ООО «Бумажная бумага», которое продает снеки под брендом А4, заработало 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль компании при этом достигла 186 млн рублей.

Уточнялось, что против фирмы Бумаги подали семь исков на сумму порядка 40 млн рублей. По информации агентства, причиной исковых заявлений выступили разногласия по поставке компонентов для продукции и их упаковке. Всего на «Бумажную бумагу» подали семь исков. Самый большой по размеру иск, на 29,7 млн рублей, поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

ООО «Бумажная бумага» владеет кипрская фирма A4Group Limited — в ней у блогера 45 процентов акций. Оставшиеся доли принадлежат предпринимателю Алексею Клочкову и эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

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Экономист назвал самый выгодный способ вложения
Экономист Додонов советует успеть разместить накопления на долгосрочном депозите
14 марта 2025, 12:32

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Важно успеть разместить свободные накопления на долгосрочном депозите, чтобы сохранить на продолжительное время высокую доходность. Об этом заявил финансовый аналитика «Финама» Игорь Додонов в беседе с «Татар-информом».
«Если у человека имеются свободные средства, которые вряд ли понадобятся в ближайшие год-два, то ему уже стоит подумать над размещением их на долгосрочном депозите, чтобы зафиксировать все еще повышенную доходность на продолжительный период», — советует эксперт.
По его мнению, банковские вклады — одни из самых привлекательных инструментов сбережения и преумножения накоплений. Наиболее выгодные предложения касаются новых клиентов и тех, кто получает зарплату или пенсию на счет в этом банке.

Он напомнил, что банки продолжают снижать ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, запланированного на 21 марта.

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