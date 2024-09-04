Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево с отказом тяги

Фото: istockphoto/Sitikka
Борт Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в подмосковном аэропорту «Шереметьево» из-за отказа автомата, отвечающего за тягу. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
«Самолет Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в 18.36 мск в связи с отказом автомата тяги», — указано в сообщении.Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, готовился совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы.
Читайте также:
Зеленский опубликовал указы о санкциях против российских аэропортов
Рейсы из Сочи в Казань перенаправили на запасной аэродром
Самолет рейсом Хабаровск — Москва с задымлением готовится сесть в Шереметьево
Данил Пономарев