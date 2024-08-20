Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет

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Мужчина залез в багажный отсек авиалайнера Airbus A321 в аэропорту Домодедово, так как опоздал на свой рейс. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 41-летний пассажир опоздал на рейс S7 2625 до Новокузнецка. После чего мужчина решил пробраться в багажный отсек Airbus A321, однако перепутал и попал на рейс S7 2581 в Норильск, тогда как его борт уже более часа находился в пути.
Согласно информации источника, нарушителя обнаружили и задержали. Вылет самолет был задержан на час.
Ранее сообщалось, что во время полета мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с места и попытался открыть дверь самолета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, нарушителя обнаружили и задержали. Вылет самолет был задержан на час.
Ранее сообщалось, что во время полета мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с места и попытался открыть дверь самолета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова