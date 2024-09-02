Российские туристы почти сутки не могут вылететь в Турцию из аэропорта «Внуково»

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Десятки туристов застряли в столичном аэропорту «Внуково» из-за задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что многие россияне ждут вылета уже вторые сутки. Так, вылет рейса Москва-Анталья откладывался уже несколько раз со вчерашнего дня. Сегодня утром пассажирам сообщили, что вылет состоится в 14:00, однако его вновь перенесли – уже на 18:15.
Кроме того, задерживаются рейсы в Стамбул, Бодрум и Даламан. Из-за веерной задержки Turkish Airlines также не может в штатном режиме осуществлять перелёты в обратную сторону, из Турции в Москву.
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Анастасия Чинкова