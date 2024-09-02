Российские туристы почти сутки не могут вылететь в Турцию из аэропорта «Внуково»

Очистные сооружения планируется построить в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.