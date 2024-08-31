Появились новые подробности жесткой посадки Ан-2 во Владикавказе

В Якутии суд вынес приговор педофилу Айдеру Асанову, чье дело вызвало широкий общественный резонанс. В мае 2023 года мужчина совершил два преступления. Он показал свои половые органы мальчику во время видеозвонка и в прямом эфире совершил насилие над двухлетней девочкой. О жутких подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».