Появились новые подробности жесткой посадки Ан-2 во Владикавказе

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На совершившем жесткое приземление под Владикавказом самолете Ан-2 были больные дети, передает Mash.
«Больных коклюшем детей взяли на борт Ан-2», — сказано в публикации.Авторы материала отметили, что профессионалы в эпидемиологии не могут объяснить предположение о том, что полеты могут быть профилактикой заболевания, этому нет научных доказательств. Однако родители в регионе платят за несколько минут полета более пяти тысяч рублей, полагая, что он поможет при коклюше. По предварительной информации, дети могли оказаться на борту нелегально.
Как подчеркнул Роспотребнадзор, против коклюша необходимо вакцинироваться.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Уточнялось, что пострадали восемь человек.
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Никита Кротов