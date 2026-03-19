Российские туристы покидают пляжи Египта из-за мощной песчаной бури
На курортах Египта, включая Хургаду, началась сильнейшая за последние годы песчаная буря. Из-за непогоды туристы массово покидают пляжи и зоны у бассейнов.
Как сообщает Telegram-канал Shot, отдыхающих просят оставаться в номерах и по возможности не выходить на улицу. В целях безопасности также введён запрет на купание в море. Все экскурсии временно отменены.
Синоптики предупреждают, что буря может продолжаться около недели. Ожидается, что песок покроет территории отелей и значительно ухудшит видимость.
На фоне ограничений туристы пытаются вернуть деньги за отменённые экскурсии. Официальные рекомендации для отдыхающих — соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями отелей и местных служб.
