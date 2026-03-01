В ОАЭ ракета упала рядом с лайнером, на борту которого были туристы
Ракета упала в акватории порта Абу‑Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, судно сейчас стоит в порту Зайед. В воскресенье днём по немецкому времени неподалёку от лайнера в воду упал снаряд. На борту находятся около 3,5 тысячи человек вместе с экипажем.
Пассажиры рассказали Bild, что услышали «громкий взрыв совсем рядом». После этого экипаж попросил всех зайти внутрь, держаться подальше от окон и сохранять спокойствие. Как отмечает газета, обстановка на судне напряжённая — многие, включая семьи с детьми, испытывают страх и растерянность, опасаясь новых ударов.
На фоне этого продолжается эскалация в регионе — США и Израиль в субботу начали наносить удары по целям в Иране, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. Иран отвечает ударами по Израилю, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Читайте также: