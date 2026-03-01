01 марта 2026, 20:33

Bild: В ОАЭ ракета упала рядом с лайнером, на борту которого были туристы из ФРГ

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Ракета упала в акватории порта Абу‑Даби рядом с круизным лайнером Mein Schiff 4, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на очевидцев.