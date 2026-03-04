Российские туристы стали чаще выбирать Египет и Турцию вместо ОАЭ

04 марта 2026, 10:45

Фото: iStock/FTiare

Россияне стали чаще выбирать Египет и Турцию вместо ОАЭ при планировании поездок. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили в сервисе бронирования туров и отелей Level.Travel.