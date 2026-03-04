Российские туристы стали чаще выбирать Египет и Турцию вместо ОАЭ
Россияне стали чаще выбирать Египет и Турцию вместо ОАЭ при планировании поездок. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили в сервисе бронирования туров и отелей Level.Travel.
По информации сервиса, доля туров в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока в марте и апреле составляет около 17% от общего числа бронирований. При этом количество туристов, выбирающих Дубай, сократилось с 10% в феврале до 8%. Несмотря на это, общий объем бронирований на апрель остается стабильным.
Аналитики отмечают, что существенного роста цен на отдых пока не зафиксировано. Средний чек на поездки в Таиланд остается на уровне прошлой недели. Туры во Вьетнам подорожали на 5–6%, что может быть связано с длительностью отдыха и уровнем отелей. Стоимость поездок в Китай в начале марта выросла примерно на 15%.
