РИА Новости: россиянка рассказала, как туристы в Дубае ночью стоят за билетами

10 марта 2026, 08:48

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Туристка из Санкт-Петербурга Ксения поделилась опытом, как ей удалось вылететь из Дубая в Москву. Об этом пишет РИА Новости.





С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке. Соседние арабские страны были вынуждены закрыть свое воздушное пространство частично или полностью.





«Мы только ночью смогли оформить билет на самолет, чтобы вылететь в Россию из Дубая. Брали билет до Москвы, но готовы были взять в любой город — Казань, Новосибирск, лишь бы вылететь», — рассказала она.