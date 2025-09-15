Достижения.рф

В мессенджере MAX появилась функция цифрового удостоверения личности

Пользователям MAX теперь доступен цифровой ID для подтверждения личных данных
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Мессенджер MAX запустил пилотную версию функции, позволяющей пользователям создавать цифровой ID. Новый сервис предназначен для подтверждения возраста, социального статуса и других параметров, сообщили в пресс-службе платформы.



«Цифровой ID в Max — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое», — пояснили представители мессенджера.
Новая возможность позволит использовать цифровой ID в различных сферах — от заселения в отель до покупки товаров, доступных только лицам старше 18 лет, а также получения льгот, предусмотренных для студентов, пенсионеров или многодетных родителей.
Софья Метелева

