В мессенджере MAX появилась функция цифрового удостоверения личности
Пользователям MAX теперь доступен цифровой ID для подтверждения личных данных
Мессенджер MAX запустил пилотную версию функции, позволяющей пользователям создавать цифровой ID. Новый сервис предназначен для подтверждения возраста, социального статуса и других параметров, сообщили в пресс-службе платформы.
«Цифровой ID в Max — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое», — пояснили представители мессенджера.Новая возможность позволит использовать цифровой ID в различных сферах — от заселения в отель до покупки товаров, доступных только лицам старше 18 лет, а также получения льгот, предусмотренных для студентов, пенсионеров или многодетных родителей.