Число зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере MAX превысило 35 млн

17 сентября 2025, 18:52

Кириенко: число пользователей в MAX превысило 35 млн человек

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Аудитория мессенджера MAX превысила 35 млн человек. Об этом на форуме Kazan Digital Week сообщил генеральный директор VK Владимир Кириенко.





В сентябре в MAX появились официальные каналы президента Владимира Путина, правительства РФ, Роскомнадзора, спецпредставителя президента по внешнему сотрудничеству и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Канал российского лидера собрал более 150 тыс. подписчиков за первые сутки.





«На начало этой недели эта цифра (количество зарегистрированных пользователей. — прим. ред.) превысила 35 млн человек», — цитирует Кириенко РИА Новости.

