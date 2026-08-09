Российские туристы столкнулись с серьезной проблемой на популярном курорте в Турции
Российские туристы все больше жалуются на загрязненное побережье Аланьи в Турции. Об этом рассказал представитель туристического сектора курортного города, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в регионе зафиксировали высокий уровень загрязнения микропластиком. Большую часть мусора прибивает к берегу морскими течениями.
Эксперты, посетившие курортный город, связали экологическую ситуацию с импортом пластиковых отходов, нагрузкой от предприятий по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также с необычно сильными осадками, которые способствовали попаданию загрязняющих веществ в море.
Собеседник агентства отметил, что количество жалоб от российских туристов растет. Он добавил, что загрязнение угрожает всему Средиземноморью и может привести к оттоку отдыхающих.
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