Российские туристы столкнулись с серьезной проблемой на популярном курорте в Турции

09 августа 2026, 05:46

Турагент Кылдонер: россияне все чаще жалуются на загрязненное побережье Аланьи

Фото: iStock/naumoid

Российские туристы все больше жалуются на загрязненное побережье Аланьи в Турции. Об этом рассказал представитель туристического сектора курортного города, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.