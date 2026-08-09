Рост числа работающих пенсионеров зафиксировали в России

09 августа 2026, 02:53

СФР: число работающих пенсионеров выросло на 725 тысяч за год

Фото: iStock/Olga Shumitskaya

Число работающих пенсионеров в России за год выросло более чем на 725 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.