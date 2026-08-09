Рост числа работающих пенсионеров зафиксировали в России
Число работающих пенсионеров в России за год выросло более чем на 725 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.
Согласно этим материалам, в июле прошлого года этот показатель достиг 7,678 миллиона человек, а в июле этого года вырос до 8,404 миллиона человек.
При этом, по последним сведениям, средняя пенсия этой категории граждан во втором месяце лета составила 23 750 рублей.
Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев объяснил, что льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или региональный фонд капремонта и приложить необходимые документы.
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