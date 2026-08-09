Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию в этом году
За первые шесть месяцев 2026 года в Россию прибыли 14 473 гражданина Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Подавляющее большинство прибывших — 13 864 — совершили частные визиты. Еще 429 человека приехали с деловыми целями, 70 — для трудоустройства, 62 — для учебы, еще 48 украинцев посетили Россию как туристы.
Основным способом передвижения стал авиатранспорт, которым воспользовались 14 301 человек. На автомобилях передвигались 136 иностранных граждан, еще 36 добрались до страны пешком.
Ранее сообщалось, что украинский язык в Крыму сохранит статус государственного наряду с русским и крымско-татарским.
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