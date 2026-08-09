Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию в этом году

09 августа 2026, 05:07

РИА Новости: более 14 тысяч украинцев прибыли в Россию в 2026 году

Фото: iStock/fizkes

За первые шесть месяцев 2026 года в Россию прибыли 14 473 гражданина Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.