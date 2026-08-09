Еще один московский аэропорт перешел на особый режим работы

09 августа 2026, 04:54

Росавиация: аэропорт Шереметьево начал выполнять рейсы по согласованию

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Московский аэропорт Шереметьево перешел на особый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, авиагавань начала отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Там отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Точная причина введения ограничений и сроки их действия не называются.

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.