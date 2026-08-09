Еще один московский аэропорт перешел на особый режим работы
Росавиация: аэропорт Шереметьево начал выполнять рейсы по согласованию
Московский аэропорт Шереметьево перешел на особый режим работы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, авиагавань начала отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Там отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Точная причина введения ограничений и сроки их действия не называются.
«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.Ранее аналогичное решение приняли относительно московского аэропорта Домодедово. Однако вскоре ограничения в авиагавани сняли — они продлились около 40 минут.