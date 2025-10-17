Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России
Посольство Японии объявило о планах по открытию визовых центров в России. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на официальном сайте дипмиссии.
Как указано в сообщении, посольство запустило конкурс проектов на выбор уполномоченного агентства, которое займется обслуживанием визовых процедур.
«Большое воздействие на визовую работу в посольстве России в Японии, а также в генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция еще сохранится», — говорится в опубликованных материалах.
Для оптимизации работы и разгрузки консульских служб планируется создание единого уполномоченного агентства, которое возьмёт на себя приём заявлений, их распределение по типам виз, ответы на запросы, а также возврат паспортов после проверки.
Согласно документам, период выполнения обязательств по проекту намечен с 9 января по 31 марта 2026 года.