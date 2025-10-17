Посольство Японии планирует открыть визовые центры в России

17 октября 2025, 07:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство Японии объявило о планах по открытию визовых центров в России. Информация об этом содержится в документах, опубликованных на официальном сайте дипмиссии.





Как указано в сообщении, посольство запустило конкурс проектов на выбор уполномоченного агентства, которое займется обслуживанием визовых процедур.





«Большое воздействие на визовую работу в посольстве России в Японии, а также в генеральном консульстве Японии в Санкт-Петербурге оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло, и предположительно эта тенденция еще сохранится», — говорится в опубликованных материалах.