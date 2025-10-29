Таиланд не ввел строгих ограничений для туристов на время траура по королеве
Власти Таиланда не вводят строгих ограничений для иностранных туристов в период траура по королеве-матери Сирикит, скончавшейся 24 октября, пишет РИА Новости.
Управление Таиланда по туризму (ТАТ) опубликовало рекомендации для зарубежных граждан. Иностранцы должны одеваться скромно и проявлять уважение к трауру.
Несмотря на печальные события, страна остается открытой для путешественников. Все достопримечательности, транспорт, рестораны и магазины работают в обычном режиме. Особое внимание стоит уделить поведению при посещении храмов и правительственных зданий.
Туристы могут наслаждаться отдыхом, соблюдая правила уважения к местным традициям.
Читайте также: