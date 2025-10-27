Эксперт рассказал, какие туроператоры в ближайшие годы уйдут с рынка
В ближайшие годы на рынке останутся только те туроператоры, которые создают собственный продукт.
Об этом рассказал «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью главному редактору.
По его мнению, искусственный интеллект перестроит рынок. Функции поиска и бронирования отелей и билетов уже выполняют ИИ-агрегаторы, поэтому агентства, не разрабатывающие уникальные предложения, уйдут с рынка.
Те компании, которые формируют дополнительную ценность для путешественника, по словам Иванова, будут развиваться дальше — такие вещи ИИ повторить не сможет, он в состоянии их продавать, но поставщиками останутся именно турфирмы.
Иванов также отметил, что многие туроператоры уже используют ИИ для анализа отзывов и обработки заявок, а сами туристы обращаются к нейросетям при выборе маршрутов, ресторанов и отелей.
