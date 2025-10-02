Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за политических протестов
Российские туристы застряли на Мадагаскаре из-за массовых протестов в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Одна из туристок прилетела на Мадагаскар 28 сентября. Из-за массовых протестов авиакомпания «Эмирэйтс» отменила рейсы, а аэропорты прекратили свою работу. Теперь россиянка не может покинуть страну, как и другие туристы из Сочи и Краснодара.
Как объяснили в консульстве РФ, пока в стране на Мадагаскаре не введен режим ЧС, организации эвакуационных рейсов до России не будет. «Эмирэйтс» предложила вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы.
Благодаря митингам протестующие добились роспуска правительства на Мадагаскаре Все из-за массовых демонстраций молодежи против президента страны Андри Радзуэлины.
