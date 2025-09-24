Россияне с шенгеном Италии не смогут ездить в семь европейских стран

24 сентября 2025, 10:49

SHOT: Италия запрещает россиянам с шенгенской визой ездить в 7 стран Европы

Фото: iStock/FTiare

Италия ввела ограничения для россиян с шенгеном: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.