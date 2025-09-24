Россияне с шенгеном Италии не смогут ездить в семь европейских стран
Италия ввела ограничения для россиян с шенгеном: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Российские туристы, недавно получившие десятилетние визы, столкнулись с запретом на въезд в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Транзит через эти страны также закрыт.
Уточняется, что при поездках на поезде визы проверяют контролеры, а в аэропортах гражданам России не разрешают сесть на рейсы в запрещенные государства ЕС. Однако список этих стран у путешественников различается: некоторые все же могут посещать страны Прибалтики.
В визовом центре подтвердили, что впервые столкнулись с подобными ограничениями. Там пояснили, что соответствующее нововведение касается россиян с шенгенскими визами, выданными Италией.
