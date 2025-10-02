Пропавшая в Красноярском крае семья могла стать жертвой медведей
На пропавшую в Красноярском крае семью могли напасть медведи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Семья с ребенком пропала в районе Кутурченского Белогорья. Место является территорией дикого туризма, в котором обитает много бурых медведей. Животные регулярно выходят к реке, что вызывает интерес у людей.
Несмотря на это, территория никак не контролируется, и туристы свободно могут на нее заходить. Из-за этого местные жители регулярно протестуют.
Ранее стало известно, что для поиска пропавшей семьи будет поднят вертолет. По одной из версий, Усольцевы могли скрыться в одной из охотничьих избушек.
