Пассажирский самолет приземлился в Сибири с разбитым стеклом

07 октября 2025, 15:46

Самолет Ан-24 приземлился в Красноярске с разбитым стеклом в кабине экипажа

Фото: iStock/XavierMarchant

Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» совершил посадку с разбитым боковым стеклом в кабине пилотов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.