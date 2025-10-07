Пассажирский самолет приземлился в Сибири с разбитым стеклом
Самолет Ан-24 авиакомпании «КрасАвиа» совершил посадку с разбитым боковым стеклом в кабине пилотов. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Воздушное судно выполняло рейс Светлогорск – Красноярск с 37 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Причины его повреждения пока неизвестны. Информация о пострадавших также не приводится. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Стоит отметить, что инцидент произошел на фоне массовых внеплановых проверок в региональных авиакомпаниях. Их проводят сотрудники Росавиации и Ространснадзора. Не исключено, что они связаны с авиакатастрофой в Амурской области, где самолет Ан-24 потерпел крушение из-за нарушений требований безопасности перед вылетом.
Ранее сообщалось, что самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей.
Читайте также: