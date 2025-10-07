Женщина пыталась провезти в Россию золотые украшения на три млн рублей
В аэропорту Сочи задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась провезти в Россию из ОАЭ незадекларированные ювелирные украшения на три миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС РФ.
Пассажирку остановили при прохождении «зеленого» коридора. При досмотре в ее багаже обнаружили серьги с перламутром и золотое колье с гравировкой. Путешественница объяснила, что не знала о стоимости украшений, поскольку получила их в подарок от знакомого.
Экспертиза показала, что изделия изготовлены из сплава белого и желтого золота 750 пробы. В итоге их все изъяли.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Такая статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы или штраф.
Читайте также: