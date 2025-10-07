Женщина пыталась провезти в Россию золотые украшения на три млн рублей

07 октября 2025, 18:51

Таможенники в Сочи задержали женщину с золотыми украшениями на три млн рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

В аэропорту Сочи задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась провезти в Россию из ОАЭ незадекларированные ювелирные украшения на три миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС РФ.