Предприятиям турсферы Подмосковья напомнили о маркировке для инвалидов

07 октября 2025, 14:31

Фото: istockphoto.com/Bill_Vorasate

Компании, работающие в сфере туризма и общественного транспорта, обязаны маркировать объекты, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Напоминанием об этом выпустили в министерстве экономического развития России.





Информацию о том, что отели, гостевые дома, хостелы, а также кафе, рестораны, вокзалы, станции и аэропорты приспособлены для маломобильных групп населения и инвалидов, предприниматели должны размещать в интернете, на картах и в системах навигации.





«Инициатива реализуется в рамках поручения правительства РФ от 15 апреля 2025 года. Она направлена на создание единой доступной среды для всех категорий граждан», — отмечается в сообщении.