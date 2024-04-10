Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

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Самолет авиакомпании UTair из России подал сигнал срочности в воздушном пространстве, сообщил 10 апреля Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с Boeing 737–500, выполнявшим рейс из Москвы в Нижневартовск. Во время полета у самолета отказал генератор. На борту находились пассажиры.
Экипаж решил направиться на запасной аэродром. В результате самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Сыктывкара. Посадка прошла успешно.
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