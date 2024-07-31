У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

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У фигуранта дела экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко нашли премиальный автомобиль, пишет ТАСС.
Уточняется, что речь идет о модели Aston Martin DB9 Coupe, который Михайленко получил в процессе развода с женой. Согласно информации источника, Михайленко также получил во владение 50% акций компании «Консервпаклам».
Ранее сообщалось, что при обыске у генерала Булгакова были найдены картины, на которых изображен сам фигурант дела, экс-глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.
Напомним, задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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Ранее сообщалось, что при обыске у генерала Булгакова были найдены картины, на которых изображен сам фигурант дела, экс-глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.
Напомним, задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.
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Екатерина Коршунова