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Российские ученые создали средство регенерации на основе чайного гриба

Фото: istockphoto/AnnaStills

Фото: istockphoto/AnnaStills

Российские ученые создали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба, которое к тому же обладает бактерицидным и противомикробным эффектом. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Исследователи Белгородского госуниверситета, как отмечается, смогли создать гель-пленку, которая ускоряет заживление и обеспечивает полное восстановление кожи.
«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — рассказала руководитель исследования, доцент БГУ Наталья Автина в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН открыли революционный способ получения лекарств на основе принципиально новой химической реакции. Как сообщает RT, российские исследователи смогли синтезировать органические соединения при невероятно высокой температуре — больше 250 градусов, что ранее считалось невозможным.
«Способ, открытый авторами исследования, позволит в перспективе отказаться от многоступенчатого и сложного синтеза органических веществ, а также проводить реакции, ранее считавшиеся невозможными. Всё это открывает новые пути для создания перспективных лекарств», — отмечает сетевое издание.
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Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником 8 марта
08 марта 2025, 00:36

Фото: istockphoto/AnnaStills

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении поздравил женщин страны с Международным женским днём (8 марта), подчеркнув особое значение праздника для общества. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Самые тёплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных её участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой – и всегда с честью выполняете боевые задачи», — выразил признательность президент РФ.
Путин отметил способность россиянок сочетать профессиональные достижения с душевной теплотой, а также их вклад в поддержку семей в то нелегкое время, когда близкие им люди участвуют в специальной военной операции (СВО).

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие – мужья, отцы, братья, любимые – сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», — добавил он.
Глава РФ акцентировал, что материнская и женская любовь - это то, что позволяет мужчинам жить полноценной счастливой жизнью. На женских талантах, творческой энергии и ответственности держится многое в современном обществе.

«Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — пожелал Путин в конце поздравления.
Ранее сообщалось, что флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта — и предупредила, что они подорожают к празднику на 20 процентов. Перед тем, как ​покупать ​самые разрекламированные сорта, стоит задуматься о предпочтениях своей второй половинки.

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Эксперт раскрыл секрет, как привить зумерам любовь к работе
Эксперт Валинуров: привить зумерам любовь к труду можно через пример
08 марта 2025, 00:21

Фото: istockphoto/JackF

Чтобы привить поколению зумеров любовь к работе, нужно познакомить их с успешными примерами, которые демонстрируют ценность труда. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, окружение должно посвящать их в свою жизнь, рассказывать о работе и пользе для общества.
«Обязательно — на экскурсии. Когда ребёнок видит, как строятся самолёты, вертолёты, автомобили, это всегда впечатляет. Масштабы впечатляют, и ребёнок начинает мечтать тоже что-то создать. Прийти на завод на стажировку, поучаствовать в создании великой России — тут патриотизм совершенно точно играет роль», — поделился эксперт с Общественной Службой Новостей.
Тем временем стало известно, что почти половина (47%) россиянок не нуждается в дополнительном источнике дохода. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Сравни», результаты которого изучила «Газета.Ru». Как отмечается, еще 36% женщин заявили о том, что активно ищут варианты для того, чтобы заработать еще денег.
«17% рассматривают банковские продукты как вариант для увеличения дохода. 51% опрошенных россиянок уже хранят или планируют хранить деньги на банковских вкладах. 35% респонденток копят наличные, 11% выбирают валюту как способ сбережения, а 3% — уже инвестируют», — отмечает издание.
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Риелтор объяснил новый закон о стандартах качества жилья
Шибецкий: собственные стандарты застройщика не должны быть ниже, чем от Минстроя
08 марта 2025, 00:16

Фото: iStock/Diy13

Собственные стандарты качества жилья, которые разрешили устанавливать застройщикам с 1 марта 2025 года, не должны быть ниже требований, утвержденных Минстроем. Об этом заявил директор департамента вторичной недвижимости компании «Меркурий» Константин Шибецкий. По его словам, стандарты ориентированы на то, что отделка квартир будет сделана на более высоком уровне.
«Регламент по производству данной отделки дает возможность достаточно прозрачно на старте процесса продажи объекта, его презентации в начале строительства, расставить все точки над «i», создав те правила игры, которыми будут руководствоваться и застройщик, и потребитель. Наличие стандартов позволяет покупателю и застройщику прийти к взаимопониманию, но без шероховатостей тут не бывает», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем главный экономист «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова заявила, что ЦБ РФ можно понизить ключевую ставку до 19% к концу 2025 года. В разговоре с «Известиями» аналитик предположила, что в течение всего года ставка будет находиться на сегодняшнем уровне — 21%.
Большему охлаждению кредитования (и, как следствие, замедлению динамики денежной массы) могут способствовать и макропруденциальное регулирование, и недавно объявленные правительством меры по ограничению роста кредитования государственных компаний. Совокупность этих факторов может позволить ЦБ стать более мягким к концу текущего года», — считает специалист.
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Автоэксперт раскрыла, вернутся ли в Россию западные автомобильные бренды
Эксперт Лисовская: ни один из западных автобрендов не заявил о возвращении в РФ
08 марта 2025, 00:06

Фото: iStock/ByoungJoo

На сегодняшний день ни один из западных автомобильных брендов, покинувших Россию, не заявил о своем возвращении и не сделал в эту сторону конкретных шагов. Об этом заявила автоэксперт Елена Лисовская в беседе с «Татар-информом».
По ее словам, вся информация о возвращении автобрендов — это пока что лишь слухи, «вихри, которые гоняют в воздухе СМИ». В пример она привела японского производителя Toyota, который вывез крупнейших дилеров в Арабские Эмираты и все еще ничего не заявлял о приходе на российский рынок. Речь шла лишь о сервисе и поддержке своих автомобилей, которые были проданы ранее или завезены параллельным импортом.
«В Hyundai прямо говорят, что не предпринято никаких попыток для возврата», – подчеркнула автоэксперт.
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Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта
Флорист Сафронова: тюльпаны и мимозы остаются самыми популярными цветами 8 марта
08 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники и мимозы остаются самыми популярными цветами к 8 марта. Об этом заявила президент ассоциации флористов Валентина Сафронова. По ее словам, все они подорожают к празднику минимум на 20%.
«Крокусы и подснежники продают в горшках, флористы могут сделать из них даже мини-садики. А после того, как эти цветы отцветут, их можно посадить у себя на даче или около дома. Конечно, в этом году повторно они уже не зацветут, но на следующий год вполне могут расти в саду», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Сафронова также указала, что в первую очередь нужно учитывать индивидуальные предпочтения второй половинки. В комментарии для RT флорист подчеркнула, что важна и финансовая составляющая.
«И, естественно, все зависит от собственного кошелька. Потому что стоимость цветов выросла за этот год на 20%. Поэтому все самые замечательные и самые нежные цветы все равно кусаются», — отметила она.
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