Российские ученые создали средство регенерации на основе чайного гриба

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Российские ученые создали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба, которое к тому же обладает бактерицидным и противомикробным эффектом. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Исследователи Белгородского госуниверситета, как отмечается, смогли создать гель-пленку, которая ускоряет заживление и обеспечивает полное восстановление кожи.
«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — рассказала руководитель исследования, доцент БГУ Наталья Автина в беседе с «Газетой.Ru».В то же время ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН открыли революционный способ получения лекарств на основе принципиально новой химической реакции. Как сообщает RT, российские исследователи смогли синтезировать органические соединения при невероятно высокой температуре — больше 250 градусов, что ранее считалось невозможным.
«Способ, открытый авторами исследования, позволит в перспективе отказаться от многоступенчатого и сложного синтеза органических веществ, а также проводить реакции, ранее считавшиеся невозможными. Всё это открывает новые пути для создания перспективных лекарств», — отмечает сетевое издание.Читайте также:
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